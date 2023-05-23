«Леве очень нравятся тракторы»: Арзамасова показала, как подросший сын Авербуха помог уложить асфальт на улице

На этот раз Лиза решила погулять с наследником. Они встретили рабочих, которые укладывали асфальт. Лев решил им помочь. Он катал свою игрушечную машинку по свежему асфальту. Более того, мальчик обращался к рабочим.

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