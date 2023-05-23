«Леве очень нравятся тракторы»: Арзамасова показала, как подросший сын Авербуха помог уложить асфальт на улице

Лиза Арзамасова является актрисой. С малых лет она снимается в кино. В этом году состоялись съемки продолжения «Папиных дочек», в котором она снова снялась. Актриса за минувшие годы не только получила новый опыт. Она стала женой Ильи Авербуха и родила сына Льва, который скоро отметит свое двухлетие.
На этот раз Лиза решила погулять с наследником. Они встретили рабочих, которые укладывали асфальт. Лев решил им помочь. Он катал свою игрушечную машинку по свежему асфальту. Более того, мальчик обращался к рабочим.
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«Мы будем гордо говорить, что эту улицу укладывали мы! Вот от туда сыпался асфальт и теперь ты тоже с помощью экскаватора помогаешь», – сказала звезда.
«Дядя!» – стал кричать малыш.
«Леве очень нравятся тракторы, камазы, асфальтоукладчики и экскаваторы. Стараемся держатся к ним по ближе», – пояснила Арзамасова.
В этот же день актриса снова отправилась с ним гулять. Ее наследник с воодушевлением разглядывал большой трактор. Лева был в жилетке и кофте с капюшоном. Он глаз не мог оторвать от техники.
«Ты рад, Левушка? Настоящий мальчишка. Ковш, молодец! Там калесики, да? Все изучить надо! Здорово, да, Дева? Ты рад? И там трактор», – сказала Лиза.
Поклонники восхитились любопытным мальчиком. Многие отметили, что он может стать техником или инженером, когда вырастет.