Внук Аллы Пугачевой отметил свой день рождения в Лос-Анджелесе: закатил вечеринку на крыше

В 2022 году не только Алла Пугачева улетела из России. Вскоре и ее старший внук Никиты Пресняков предпочел уехать, но он осел не в Израиле, а в США. Музыкант раньше учился в Нью-Йорке, но поселился на этот раз в Лос-Анджелесе. К нему приехала жена Алена Краснова. Теперь пара привыкает к новой жизни.
На этот раз Никита впервые за много лет отметил день рождения в Америке. Он решил устроить вечеринку на крыше дома с видом на знаменитые голливудские холмы. Днем артист жарил барбекю, а вечером пел для гостей. Невестка Кристины Орбакайте засняла, как муж вечеится с друзьями за столом.
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«Как же круто было», – заявила Алена.
Многие восхитились тем, как поет Никита. Некоторые поклонники скучают по артисту. Он раньше выступал со своей рок-группой и играл в театре. Однако теперь неизвестно, когда внук Пугачевой захочет вернуться в Россию.