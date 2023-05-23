Внук Аллы Пугачевой отметил свой день рождения в Лос-Анджелесе: закатил вечеринку на крыше

На этот раз Никита впервые за много лет отметил день рождения в Америке. Он решил устроить вечеринку на крыше дома с видом на знаменитые голливудские холмы. Днем артист жарил барбекю, а вечером пел для гостей. Невестка Кристины Орбакайте засняла, как муж вечеится с друзьями за столом.

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