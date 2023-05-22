«Почернела от горя»: Диана Гурцкая переживает нервный срыв после смерти мужа

Семья и друзья Дианы Гурцкая беспокоятся за состояние певицы: узнав о внезапной смерти мужа, Петра Кучеренко, она не переставая плачет, у нее нервный срыв.

«Врагу не пожелаешь того, что испытывает Дианочка… Почернела от горя. Ничто же не предвещало беды. Петр был в расцвете сил и лет, у него карьера пошла в гору. Он хотел жить и не думал ни о чем плохом», — рассказала Анна Калашникова.

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Она добавила, что, несмотря на серьезный и ответственный пост заместителя министра, главным для Петра всегда была семья.

«Они были посланы друг другу Богом — очень он ее любил. И сына своего обожал. Как они теперь без него... Диана сейчас не одна: рядом с ней самые близкие, в том числе и брат Роберт. Его телефон не умолкает ни на минуту: звонят родные из Грузии. Роберт тоже плачет. «Мы умерли все», — сказал он вчера нашей общей знакомой», — цитирует Калашникову издание «МК».

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