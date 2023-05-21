Ольга Бузова в крохотном платье с пикантными разрезами сверкнула бельем на публике: пышная мякоть рвется наружу

Ольга Бузова продолжает строить карьеру на телевидении. Она стала самой популярной персоной в России. Артистка ведет передачи и дает концерты. Однако она не скрывает, что мечтает о семье и детях. Недавно телеведущая вернулась из отпуска. Она поправилась, за что ее критикую фанаты. Однако это не мешает звезде носить откровенные наряды.
На этот раз Ольга вернулась в Москву. 20 мая она выступила в ресторане Lesnoy, собрав полный зал зрителей. Артистка вышла на сцену в белом крохотном платье с откровенным разрезом. Она засветила не только грудь в лифчике, но и сверкнула трусами. Бузова зажигательно танцевала, демонстрируя свои формы. Публика выкрикивала ее имя.
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Выступление произвело фурор на людей. Однако в соцсетях Ольгу подвергли критике. Многие посчитали наряд слишком вульгарным. Другие отметили, что артистка слишком поправилась, поэтому платье трещало по швам.