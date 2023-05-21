Глаз не оторвать: Шубская в силуэтном платье с откровенным декольте щегольнула на вручении Кубка Гагарина-2023

Обычно Анастасия выбирает лаконичные и сдержанные образы. Но на этот раз она щегольнула на публике в изумрудном платье из бархата со шлейфом. Наряд с откровенным декольте позволил ей блеснуть своими прелестями в белье.

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Она также показала стройные ноги, надев босоножки на шпильке. Шубская в таком наряде сопровождала Овечкина на Кубке Гагарина-2023. На этот раз ЦСКА стал обладателем трофея во второй раз подряд.