Глаз не оторвать: Шубская в силуэтном платье с откровенным декольте щегольнула на вручении Кубка Гагарина-2023

Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

Жена Александра Овечкина произвела фурор в смелом образе.

Анастасия Шубская недавно прилетела в Москву. Дочка актрисы Веры Глаголевой встретилась с сестрами и увидела племянников. Сама она привезла сыновей Сергея и Илью. Теперь у ее мужа Александра Овечкина отпуск, поэтому они стали чаще выходить в свет. Супруги демонстрируют семейную идиллию.

Обычно Анастасия выбирает лаконичные и сдержанные образы. Но на этот раз она щегольнула на публике в изумрудном платье  из бархата со шлейфом. Наряд с откровенным декольте позволил ей блеснуть своими прелестями в белье.

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Она также показала стройные ноги, надев босоножки на шпильке. Шубская в таком наряде сопровождала Овечкина на Кубке Гагарина-2023. На этот раз ЦСКА стал обладателем трофея во второй раз подряд. 

Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит Шубская. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хороша», «Вау, как голливудская дива», «Фигура идеальная», «Эти ноги бесконечные», «Смотритесь просто умопомрачительно», — стали писать в Сети.

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