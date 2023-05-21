Манеры маленькой леди: Кудрявцева засняла, как кроха-дочка на празднике в пышном платье с рукавами-фонариками изящно кушает

На празднике собрались ее друзья. Сергей Лазарев, Валерия, Оскар Кучера и другие селебрити поздравили Леру с 52-летием. Ее весь вечер кружил на руках муж. На вечеринке была и четырехлетняя дочка именинницы.

Мария облачилась в пышное розовое платье в цветочек с рукавами-фонариками. Она сидела за столиком, надев платок, чтобы не запачкаться. Даже Отар Кушанашвили был сражен ее манерами.

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