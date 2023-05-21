«Даже уходить не хотел»: Арзамасова запечатлела, как годовалого сына Авербуха стильно подстригли под музыку

После игр в комнате для детей, Лиза отвела сына в парикмахерскую. Примечательная, что во время первой стрижки мальчик плакал и был жутко расстроен. Но теперь для него включили мультик, песенку, а также посадили в кресло в виде машинки. Ему сделали модную стрижку. Лев спокойно сидел и наблюдал за происходящим.

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