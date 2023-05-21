«Даже уходить не хотел»: Арзамасова запечатлела, как годовалого сына Авербуха стильно подстригли под музыку

Лиза Арзамасова большую часть жизни строит карьеру. С юного возраста она снимается в кино. Но за последние несколько лет произошли перемены в ее жизни. Артистка вышла замуж за Илью Авербуха и родила сына Льва. Теперь она старается совмещать карьеру и материнство. 20 мая звезда весь день провела с наследником.
После игр в комнате для детей, Лиза отвела сына в парикмахерскую. Примечательная, что во время первой стрижки мальчик плакал и был жутко расстроен. Но теперь для него включили мультик, песенку, а также посадили в кресло в виде машинки. Ему сделали модную стрижку. Лев спокойно сидел и наблюдал за происходящим.
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«На этот раз стрижка прошла мирно! Даже уходить не хотел», – написала Лиза.
Поклонники восхитились тем, как быстро растет сын Ильи Авербуха. Многие отметили, что она унаследовал бездонные глаза своей мамы. Другие отметили, что у пары наследник настоящий модник.