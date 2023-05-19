Когда джинсы сидят идеально: Ирина Пегова сразила поклонников постройневшей фигурой

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На этот раз Ирина поделилась новым фото. Она поделилась кадром, сделанным в театре на репетиции. Актриса облачилась в джинсы с высокой посадкой и ботинках с квадратным мысом. Она подчеркнула свои постройневшие формы. Поклонники были сражены тем, как преобразилась Пегова. Ее осыпали комплиментами.

«Ой, это Ирочка!», «Как вы похудели», «Ни на ком джинсы не сидели так идеально», «Я поражена», «Вы уменьшились в два раза», «Бесподобная», — стали писать в Сети.