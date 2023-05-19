«Давай наш коронный номер»: Арзамасова устроила зажигательные танцы в детской спальне с годовалым сыном

В последнее время Лиза много снимается, а также путешествует. Но она всегда находит время для наследника. На этот раз актриса поделилась новым видео. Она устроила танцы в детской спальне. Пока лев сидел на полу, она ритмично двигалась и скакала.

«Лева, давай наш коронный номер! Я готова» – заявила артистка.

Тогда лев взял и пополз в ее сторону. Он прокатил машинку по ковру, а потом сам прополз под мамиными ногами.