«Давай наш коронный номер»: Арзамасова устроила зажигательные танцы в детской спальне с годовалым сыном

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря ситкому «Папины дочки», а потом пополнила копилку другими работами. Также актриса порой участвует в телевизионных шоу. Она несколько лет назад вышла замуж за Илью Авербуха. Звезда также родила сына Льва.
В последнее время Лиза много снимается, а также путешествует. Но она всегда находит время для наследника. На этот раз актриса поделилась новым видео. Она устроила танцы в детской спальне. Пока лев сидел на полу, она ритмично двигалась и скакала.
«Лева, давай наш коронный номер! Я готова» – заявила артистка.
Тогда лев взял и пополз в ее сторону. Он прокатил машинку по ковру, а потом сам прополз под мамиными ногами.
«Получилось!» – закричала звезда.
Лиза зацеловала своего сына. Она отметила, что у нее дома музыка и танцы сегодня. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что актриса замечательная мама.