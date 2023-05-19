«Ангельски хороша»: возлюбленная Эмина в купальнике блеснула точеной фигурой на пляже

Эмин Агаларов является певцом и успешным бизнесменом. Он много лет выступает на сцене, а также дружит со многими селебрити. Артист успел стать многодетным папой. У него есть сыновья и приемная дочка от первой жены Лейлы Аливоей, а также дочка Афина от второй жены Алены Гавриловой.

Примечательно, что звездная пара рассталась в 2020 году, но спустя год они воссоединились.