«Ангельски хороша»: возлюбленная Эмина в купальнике блеснула точеной фигурой на пляже

Эмин Агаларов является певцом и успешным бизнесменом. Он много лет выступает на сцене, а также дружит со многими селебрити. Артист успел стать многодетным папой. У него есть сыновья и приемная дочка от первой жены Лейлы Аливоей, а также дочка Афина от второй жены Алены Гавриловой.
Примечательно, что звездная пара рассталась в 2020 году, но спустя год они воссоединились.
На этот раз Гаврилова отправилась отдыхать на курорт. Она поделилась редким пляжным фото. Обладательница титула «Мисс Мордовия 2004» в купальнике покрасовалась на побережье. Она накинула поверх белую тунику на завязках. Возлюбленная Эмина была в шляпке, но без макияжа. Она блеснула изящными формами.
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Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «А вы все молодеете и хорошеете», «Какая фигурка», «Ангельски хороша», «Нет слов, просто смотрю и любуюсь!», «Даже в бикини смотритесь бесподобно», — стали писать в Сети.