«Хозяюшка растет»: Валерия в шелковой пижамке занялась с подросшей внучкой готовкой на кухне (видео)

На этот раз Арсений с женой Лианой уехал, чтобы развеяться. А вот Валерия осталась с внучкой. Она придумала, чем занять малышку. Певица стала вместе с ней готовить. Она дала девочке формочку для печений. Селин сидела на стульчике и вырезала печенье из теста разной формы. Звезда ей помогала. Артистка была в шелковой пижамке.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».