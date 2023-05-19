«Хозяюшка растет»: Валерия в шелковой пижамке занялась с подросшей внучкой готовкой на кухне (видео)

Валерия много лет выступает на сцене. Недавно она отметила свое 55-летие. Многие отмечают, что певица выглядит моложе своего возраста. Она успела не только построить карьеру, но и родить троих детей. Младший сын Арсений уже подарил ей внучку Селин. Звезда любит проводить время с крохой.
На этот раз Арсений с женой Лианой уехал, чтобы развеяться. А вот Валерия осталась с внучкой. Она придумала, чем занять малышку. Певица стала вместе с ней готовить. Она дала девочке формочку для печений. Селин сидела на стульчике и вырезала печенье из теста разной формы. Звезда ей помогала. Артистка была в шелковой пижамке.
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«Ребята уехали на три дня из Москвы. Решили, что Селинка у нас это время поживет. Вот только думаю: и почему они так быстро возвращаются? А мы с нашей любименькой вырезаем формочками печенье. Хозяюшка растет», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Валерия даже дома выглядит элегантно. «Вот это бабушка», «Какая прелесть, просто милота», «Приятно смотреть», «Чудесный ребенок», — стали писать подписчики.