Счастливые в замке: Галкин* показал архивное фото Пугачевой, щеголяющей в мини-платье и модных туфлях

Но на днях юморист снова отправился в тур. Порой он скучает по семье и начинает делится архивными фото. 18 мая артист выложил снимок, который был сделан в замке в деревне Грязь несколько лет назад. Тогда супруги нарядились для выхода в свет. Пугачева была в черном мини-платье, колготках и кардигане. Она блеснула точеными ножками. лук дополняли модные туфли «Мэри Джейн». А вот Максим* был в джинсах и белом поло.

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