Счастливые в замке: Галкин* показал архивное фото Пугачевой, щеголяющей в мини-платье и модных туфлях

Максим Галкин* уже много лет строит карьеру на сцене. Он продолжает давать гастроли по всему миру. В прошлом году юморист переехал с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Певица воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, пока муж ездит по странам. Но недавно и сам Галкин* развлек наследников, свозив в Париж.
Но на днях юморист снова отправился в тур. Порой он скучает по семье и начинает делится архивными фото. 18 мая артист выложил снимок, который был сделан в замке в деревне Грязь несколько лет назад. Тогда супруги нарядились для выхода в свет. Пугачева была в черном мини-платье, колготках и кардигане. Она блеснула точеными ножками. лук дополняли модные туфли «Мэри Джейн». А вот Максим* был в джинсах и белом поло.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что пара была счастлива в своем гнездышке. «Богиня», «Какие чудесные», «Для Аллы Борисовны время идет наоборот. Каждый раз моложе», «Такая она стильная», «У «Аллы Борисовны чудесные ножки», — стали писать подписчики.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.