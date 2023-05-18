Муцениеце в платье на голое тело засветила свои соблазнительные формы: «вишенки» торчат под тканью

Агата Муцениеце больше 10 лет строит карьеру в кино. Она прославилась после выхода сериала «Закрытая школа». Потом актриса поработала с Александром Робаком в фильме «Честный развод». А после расставания с Павлом Прилучным после 8 лет брака она стала чаще представать в более смелых образах.
Недавно Агата улетела в Сочи. Она снимается в новом проекте, но ей удалось выделить два выходных. Актриса понежилась в бане, поплавала в бассейне. А вечером 17 мая она приоделась для ресторана. Муцениеце покрасовалась в платье в пол из струящеся ткани. Она отказалась от нижнего белья, засветив свои формы. Звезда не прикрыла изящную грудь.
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В ресторане Агата встретила режиссера Андрея Силкина, актера Вадима Андреева и Валерию Бурдужу. Поклонники были восхищены тем, как выглядит бывшая жена Прилучного. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего хороша», «Это платье — верх соблазна», «Видно всю красоту», «Какие вишенки торчат», — стали писать в Сети.