Муцениеце в платье на голое тело засветила свои соблазнительные формы: «вишенки» торчат под тканью

Недавно Агата улетела в Сочи. Она снимается в новом проекте, но ей удалось выделить два выходных. Актриса понежилась в бане, поплавала в бассейне. А вечером 17 мая она приоделась для ресторана. Муцениеце покрасовалась в платье в пол из струящеся ткани. Она отказалась от нижнего белья, засветив свои формы. Звезда не прикрыла изящную грудь.

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