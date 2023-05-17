Возлюбленная Тимати в купальнике лишила дара речи поклонников: «сдобная» грудь в намокшем лифчике во всей красе

Тимати уже давно стал известным артистом. Она много лет выступает на сцене. Также рэпер построил успешный бизнес. Многие считают его завидным холостяком. Однако Тимати в прошлом году закрутил роман с молодой моделью Валей Ивановой. Они часто вместе выходят в свет. А недавно артист с возлюбленной и детьми улетел отдыхать.
В соцсетях Валя делится пикантными кадрами. На этот раз она устроила откровенную фотосессию. Модель в леопардовом бикини искупалась в море. Она оголила свои округлые ягодицы. Избранница Тимати в мокром лифчике такж засветила свою грудь. Она без стеснения демонстрировала прелести.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены пикантными кадрами. Многие осыпали комплиментами фигуру Ивановой. «Валя, все прекрасно, пушка просто», «Ну что за кошка», «Просто нереальная красота», «Сочная», «В спортзале все проработала», «Тимати так повезло», «Ой, все видно», — стали писать подписчики.
Валя Иванова. Фото: соцсети звезды