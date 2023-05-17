Возлюбленная Тимати в купальнике лишила дара речи поклонников: «сдобная» грудь в намокшем лифчике во всей красе

В соцсетях Валя делится пикантными кадрами. На этот раз она устроила откровенную фотосессию. Модель в леопардовом бикини искупалась в море. Она оголила свои округлые ягодицы. Избранница Тимати в мокром лифчике такж засветила свою грудь. Она без стеснения демонстрировала прелести.

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