Ходченкова «полетала» на шесте, козырнув точеной фигурой на каблуках: впечатляющее зрелище

Светлана Ходченкова уже давно строит карьеру в кино. Больше 20 лет она снимается в фильмах и сериалах. Зачастую ей достаются роли роковых красоток. Актриса даже блистала в Голливуде. В свои 40 лет она держит личную жизнь за семью замками. Но звезда не перестает держать себя в идеальной форме.
На этот раз Ходченкова решила похвастаться своим достижением. Несколько лет она ходит на занятия по полдэнсу. Актриса в коротких брюках топе в облипку станцевала на шесте. Она буквально порхала в воздухе, блеснув точеными формами. Светлана была на высоких каблуках, которые делали ее ноги еще длиннее.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие поразились тому, как она выглядит в 40 лет. «Это так красиво», «Как красиво, грациозно и совсем не пошло...», «Какая птичка», «Первый раз такие чувства! Это как искусство», «Это вам не Бузова», «А какая худышка», — стали писать подписчики.