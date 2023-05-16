Ходченкова «полетала» на шесте, козырнув точеной фигурой на каблуках: впечатляющее зрелище

На этот раз Ходченкова решила похвастаться своим достижением. Несколько лет она ходит на занятия по полдэнсу. Актриса в коротких брюках топе в облипку станцевала на шесте. Она буквально порхала в воздухе, блеснув точеными формами. Светлана была на высоких каблуках, которые делали ее ноги еще длиннее.

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