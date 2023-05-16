Рудова в лифе-бандо обнажила свои «сладкие холмики»: сразила пляж, не прикрыв спелые формы

На этот раз Рудова понежилась на пляже в Дубае. Она устроила себе отпуск после съемок в новом проекте. Актриса взяла с собой чемодан купальников. На новых кадрах она покрасовалась в мини-бикини с бокалом в руках. Блондинка оголила живот и грудь в лифе-бандо. Наталья не стала прикрывать свои формы.

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