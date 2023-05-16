Рудова в лифе-бандо обнажила свои «сладкие холмики»: сразила пляж, не прикрыв спелые формы

Наталья Рудова снимается в кино уже много лет. Она каждый год пополняет копилку новыми работами. В 39 лет блондинка обладает подтянутой фигурой. Она не скрывает, что любит заниматься спортом, а также носить женственные наряды. Поклонники удивляются, что звезда еще не замужем.
На этот раз Рудова понежилась на пляже в Дубае. Она устроила себе отпуск после съемок в новом проекте. Актриса взяла с собой чемодан купальников. На новых кадрах она покрасовалась в мини-бикини с бокалом в руках. Блондинка оголила живот и грудь в лифе-бандо. Наталья не стала прикрывать свои формы.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Как хороша», «Зависть вызывает это фото», «Какая грудь», «Лифчик едва выдержал эту красоту», «А рельеф пропал», "«Соблазнительные холмики», — стали писать в Сети.