Ирина Пегова в платье с глубоким вырезом блеснула своими аппетитными прелестями: манкое декольте лишило дара речи

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она успела поработать со многими режиссерами. Особую известной ей принесла роль в сериале «Акушерка». Также она играет в театре и не раз участвовала в телевизионных шоу. До сих пор актриса танцует бальные танцы. А за последние два года она так похудела, что не перестает восхищать фанатов.
На этот раз Ирина поделилась горячим селфи. Она предстала в ярком платье в горох. Актриса обнажила пышные полушария груди. Блондинка продемонстрировала свое декольте во всей красе. Ее локоны изящно спускались вниз, лаская формы. Пегова не стала прикрывать ложбинку.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Она многих лишила дара речи. «Ну прям хороша», «Какая дама», «Просто нет слов», «Ваше декольте такое манкое», «Когда есть на что посмотреть», — стали писать в Сети.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды