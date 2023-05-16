Ирина Пегова в платье с глубоким вырезом блеснула своими аппетитными прелестями: манкое декольте лишило дара речи

На этот раз Ирина поделилась горячим селфи. Она предстала в ярком платье в горох. Актриса обнажила пышные полушария груди. Блондинка продемонстрировала свое декольте во всей красе. Ее локоны изящно спускались вниз, лаская формы. Пегова не стала прикрывать ложбинку.

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Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Она многих лишила дара речи. «Ну прям хороша», «Какая дама», «Просто нет слов», «Ваше декольте такое манкое», «Когда есть на что посмотреть», — стали писать в Сети.