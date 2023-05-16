Лопырева в «невидимом» купальнике обнажила свои пышные полушария груди: зажгла на роскошной яхте

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Победительница конкурсов красоты повеселилась на яхте в Дубае.

Виктория Лопырева уже много лет блистает на светских мероприятиях. 20 лет назад она стала обладательницей титула «Мисс Россия». Потом она работала телеведущей и дефилировала на подиумах. Теперь блондинка живет в Дубае, где часто появляется на красной дорожке. Звезда купается в роскоши. 

На этот раз Лопырева решила развеяться. Она приехала на яхту, где ее подруга закатила вечеринку. Блондинка предстала в нюдовом купальнике. Она поплескалась в воде, а потом устроила зажигательные танцы. Светская львица оголила пышные полушария груди. Она весь день веселилась. 

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Поклонники были поражены тому, как выглядит 39-летняя звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Намокший купальник стал сливаться с ее телом, словно став невидимым. Это лишило фанатов дара речи«. «Ну голая», «С такой фигурой можно», «Как это пикантно», «Вау, какие формы», — стали писать подписчики.

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