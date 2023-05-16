Лопырева в «невидимом» купальнике обнажила свои пышные полушария груди: зажгла на роскошной яхте

На этот раз Лопырева решила развеяться. Она приехала на яхту, где ее подруга закатила вечеринку. Блондинка предстала в нюдовом купальнике. Она поплескалась в воде, а потом устроила зажигательные танцы. Светская львица оголила пышные полушария груди. Она весь день веселилась.

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