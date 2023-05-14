Прильнула к папе и нахмурилась: Макаров показал, как подросшая дочка Кудрявцевой с ним смотрит мультики прямо во дворе

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она привыкла целыми днями быть на съемках. Блондинка состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария, которой четыре года. Лера недавно возила ее в Сочи. А вот теперь с крохой зачастую проводит время папа.
Так как в Москве потеплело, теперь Макаров отдыхает во дворе на качелях. На этот раз он сидел там с дочкой, которая решила посмотреть мультики. Мария прильнула к папе и нахмурилась. Она была в белой толстовке и морковных шортах. Ее волосы были заплетены в косы с бантами. Муж Кудрявцевой поцеловал кроху в макушку.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадром. многие отметили, что Мария очень похожа на отца. Напомним, что у Леры есть сын Жан от первого брака. Более того, у нее растет внук Лев, которому тоже четыре года, как Маше.
Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды