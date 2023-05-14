Севастьянова в мини-бикини плюхнулась в воду, намочив свой аппетитный «поплавок» – завораживающий вид

Каролина Севастьянова много лет посвятила спорту. Она была художественной гимнасткой и завоевала олимпийское золото. А в прошлом году чемпионка отметилась в шоу «Звезды в Африке» восхитив всех своей красотой и гибкостью. Теперь она много путешествует и дразнит фанатов смелыми фото.
На этот раз Каролина опубликовала кадры, сделанные на Мальдивах. Она покрасовалась в белоснежном мини-бикини. Лифчик едва прикрыл ее округлую грудь. Гимнастка плюхнулась в воду. Она намочила трусики. Севастьянова грациозно прогнулась, выпятив достоинство.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Ее осыпали комплиментами. «Ох, как хороша», «Русалка», «Фигурка такая, что все завидуют», «Грудь завораживает», «Ой, как чувственно», «Точеная, как статуэточка», — стали писать в Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды