Севастьянова в мини-бикини плюхнулась в воду, намочив свой аппетитный «поплавок» – завораживающий вид

На этот раз Каролина опубликовала кадры, сделанные на Мальдивах. Она покрасовалась в белоснежном мини-бикини. Лифчик едва прикрыл ее округлую грудь. Гимнастка плюхнулась в воду. Она намочила трусики. Севастьянова грациозно прогнулась, выпятив достоинство.

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Поклонники были сражены тем, как выглядит чемпионка. Ее осыпали комплиментами. «Ох, как хороша», «Русалка», «Фигурка такая, что все завидуют», «Грудь завораживает», «Ой, как чувственно», «Точеная, как статуэточка», — стали писать в Сети.