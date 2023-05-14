Нюша в крохотном платье в облипку козырнула своим «орехом»: когда есть на что посмотреть

На этот раз после насыщенного дня Нюша устроила променад на курорте. Она предстала на улице в крохотном платье в облипку. Певица подчеркнула не только ноги, но и округлые бедра. Она позировала в сумерках, но засветила и свою грудь. Звезда сразила поклонников пикантным видом.

Многие стали писать Нюше комплименты. «Какая классная», «Словно голая», «Ох, вот это крепкий орешек», «Ну прям прежняя Нюша», «Фигурка шикарная», «Тут со всех сторон все идеально», — написали подписчики.