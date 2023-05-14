Валя Карнавал в атласном лифчике козырнула фигурой в спальне: руками придержала «сдобную» грудь

На этот раз Валя успела позагорать на пляже. Потом она сняла пикантное видео в спальне. Блогерша красовалась в атласном лифе от купальника. Она придерживала грудь руками. Ее лицо обгорело, придав бронзовый оттенок коже. Она стала танцевать, изображая счастье. Карнавал не скрывает, что переживает из-за случившегося с парнем.

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