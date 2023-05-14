Невестка Орбакайте в крохотном платье опасно присела, не прикрыв «межножное пространство»: покоряет Калифорнию

В 2022 году многие артисты покинули Россию. Уехал и сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Он поселился не в Нью-Йорке, где раньше учился, а в Лос-Анджелесе. К нему спустя несколько месяцев прилетела жена Алена Краснова. И теперь пока музыкант зарабатывает деньги, снимая клипы, она веселится с подругами.
На этот раз невестка Орбакайте приехала в Национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии. Она предстала на прогулке в черном мини-платье с отрытой спиной. Алена решила присесть на корточки, позируя на фоне природы. Она сверкнула загорелыми бедрами и не прикрыла пространство между ног.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Краснова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, какая дива», «Как тебе идет», «Никита отхватил куколка», «Ох, какое короткое», «Прям экстремальный лук», «Все видно», — стали писать в Сети.