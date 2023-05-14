Невестка Орбакайте в крохотном платье опасно присела, не прикрыв «межножное пространство»: покоряет Калифорнию

На этот раз невестка Орбакайте приехала в Национальный парк Джошуа-Три в Калифорнии. Она предстала на прогулке в черном мини-платье с отрытой спиной. Алена решила присесть на корточки, позируя на фоне природы. Она сверкнула загорелыми бедрами и не прикрыла пространство между ног.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».