Нюша в лифчике и тугих лосинах встала на четвереньки, блеснув своими «аппетитками» на камеру: ошеломительный вид

Недавно Нюша стала делится кадрами со съемок. Она хочет впечатлить фанатов на своем концерте в Дубае. На этот раз певица облачилась в туги лосины и лифчик. Она встала на четвереньки, позируя перед камерой. Артистка грациозно изгибалась, демонстрируя свои изящные формы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».