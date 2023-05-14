Нюша в лифчике и тугих лосинах встала на четвереньки, блеснув своими «аппетитками» на камеру: ошеломительный вид

Нюша много лет выступает на сцене. В свое время у нее было 300 концертов в день. Но потом она стала мамой дочки Серафимы-Симбы, а в 2021 году у нее родился сын Саффрон. Певица переехала в Дубай. Но теперь она активно готовится к концерту. Артистка похудела и пополнила гардероб смелыми нарядами.
Недавно Нюша стала делится кадрами со съемок. Она хочет впечатлить фанатов на своем концерте в Дубае. На этот раз певица облачилась в туги лосины и лифчик. Она встала на четвереньки, позируя перед камерой. Артистка грациозно изгибалась, демонстрируя свои изящные формы.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Ну эти движения прям четкие», «Умеет двигаться», «Словно 20 лет», «Какая сочная», «Невероятно хороша», «Богиня вернулась», — стали писать в Сети.