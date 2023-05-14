«Сколько куличиков налепили»: Валерия поиграла в песочнице с подросшей внучкой Селин (фото)

На этот раз Валерия за день успела поработать, а потом приехала к сыну Арсению Шульгину. Она поиграла с внучкой в песочнице. В соцсети певица поделилась трогательным кадром. Малышка в розовом костюме была с лопаткой в руках.

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