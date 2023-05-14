«Сколько куличиков налепили»: Валерия поиграла в песочнице с подросшей внучкой Селин (фото)

Валерия много лет выступает на публике. Она не так давно отметила свое 55-летие. Певица устроила большой концерт, а также повеселилась с друзьям. Потом ей удалось на несколько дней вырваться в Дубай. Но к 13 мая артистка вернулась в Москву. Ей удалось повидаться со своей внучкой Селин.
На этот раз Валерия за день успела поработать, а потом приехала к сыну Арсению Шульгину. Она поиграла с внучкой в песочнице. В соцсети певица поделилась трогательным кадром. Малышка в розовом костюме была с лопаткой в руках.
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«Денек вчера выдался насыщенный— сначала съемка на Мосфильме проекта "Ты супер 60+" , потом отправились на репетицию дуэта с Мари Краймбрери. Между прогоном и выступлением оставалось больше 2-х часов. Домой в час пик ехать было неразумно, сидеть безвылазно в гримерке не хотелось.
Решили, что успеем повидаться с Селинкой. Так и сделали. Чудесно провели с ней время, правда вечером уже было прохладно, к прогулкам не готовилась, пришлось позаимствовать куртку и укрыться ею с головой. Зато сколько куличиков налепили. И договорились дома в ближайшее время испечь вместе печенье», – написала звезда.
Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды