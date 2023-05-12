Собчак в мини-бикини задрала ножки, засветив темный треугольник: забрызгала все вокруг

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Блондинка снимает свои проекты и берет интервью у знаменитостей. Ксения не скрывает, что заработала целое состояние. Она регулярно путешествует. Этой весной звезда с семьей улетела на Бали.
На этот раз Ксения решила пошалить. Она выложила кадры, на которых резвится у бассейна. Телеведущая в розовом бикини села на край бортика, оголила свои бедра. Она задрала ножки, засветив свои прелести. Блондинка стала болтать ступнями, устроив дождь из брызг. Она козырнула фигурой.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие отметили, что в 41 год она может дать фору более молодым коллегам. «Это красиво», «Ой, как хулиганит», «А снимал Богомолов?», «Получилось горячо», «Это эффектно», «Какой пикантный контент», — стали писать в Сети.