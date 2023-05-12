Собчак в мини-бикини задрала ножки, засветив темный треугольник: забрызгала все вокруг

На этот раз Ксения решила пошалить. Она выложила кадры, на которых резвится у бассейна. Телеведущая в розовом бикини села на край бортика, оголила свои бедра. Она задрала ножки, засветив свои прелести. Блондинка стала болтать ступнями, устроив дождь из брызг. Она козырнула фигурой.

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