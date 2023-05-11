Лопырева в крохотном бикини ничком в воде подставила солнцу свою «сдобу» – булочки на прожарке

На этот раз Лопырева приехала в Абу-Даби. Она проводит время с сыном Марком Лео. Светская львица поделилась пляжными кадрами. Она поплескалась в заливе в алом мини-бикини. Модель ничком плавала в воде. Она подставила свои мокрые ягодицы солнцу. Виктория не стала скрывать прелести на отдыхе.

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