Лопырева в крохотном бикини ничком в воде подставила солнцу свою «сдобу» – булочки на прожарке

Виктория Лопырева уже давно стала известной персоной. Она в свое время получила титул «Мисс Россия». Потом блондинка работала на телевидении и участвовала в модных показах. Теперь она часто появляется на светских раутах и премиях. Звезда живет в Дубае, где часто щеголяет в смелых нарядах.
На этот раз Лопырева приехала в Абу-Даби. Она проводит время с сыном Марком Лео. Светская львица поделилась пляжными кадрами. Она поплескалась в заливе в алом мини-бикини. Модель ничком плавала в воде. Она подставила свои мокрые ягодицы солнцу. Виктория не стала скрывать прелести на отдыхе.
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Виктория Лопырева с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились фигурой звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Какой шикарный вид», «Пирожки зарятся», «Просто слов нет», «Какая русалка плавает», «Ракурс заворожил», «Какие у вас аппетитные формы», «Ох, что вы творите», «Богиня», — стали писать подписчики.