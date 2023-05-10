Все лицо раскрашено: Кудрявцева показала, как подросшая дочка «гоняла на мотоцикле» в игровом центре

На этот раз Кудрявцева сводила наследницу на праздник. Четырехлетняя Мария смогла повеселится в игровом центре. Она была облачена в футболку и белые лосины. Ей сделали грим, нарисовать кошачью мордочку на лице. Дочка телеведущая каталась на имитации мотоцикла. Ей удалось погонять по трассе.

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