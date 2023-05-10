Все лицо раскрашено: Кудрявцева показала, как подросшая дочка «гоняла на мотоцикле» в игровом центре

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка недавно съездила в отпуск. Она провела время с дочкой Марией на курорте в Сочи. Малышка посещала дискотеки, делала процедуры в санатории, а также гуляла в парке развлечений.
На этот раз Кудрявцева сводила наследницу на праздник. Четырехлетняя Мария смогла повеселится в игровом центре. Она была облачена в футболку и белые лосины. Ей сделали грим, нарисовать кошачью мордочку на лице. Дочка телеведущая каталась на имитации мотоцикла. Ей удалось погонять по трассе.
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Поклонники восхитились тем, как подросла Мария. Многие отметили, что у нее есть способности. Фанаты посчитали, что кроха заинтересовалась мотоциклом благодаря папе хоккеисту Игорю Макарову. «Папина дочка», «Как она ловко рулит», «Просто талант к вождению», «А какой макияж», — стали писать в Сети.