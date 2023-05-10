В мокреньких трусиках: Наталья Рудова подставила сокровенное волнам, сверкнув «аппетитками» (видео)

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. В прошлом году она поработала с Павлом Прилучным, снявшись в сериале «Жизнь по вызову». Актриса не стесняется сниматься в откровенных сценах. В свои 39 лет она держит себя в форме, занимаясь спортом. Звезда любит подчеркивать свои достоинства.
На этот раз Рудова проводит свой отпуск в Дубае. Она не раз признавалась, что не может жить без моря и солнца. Накануне блондинка не только козырнула фигурой в мини-бикини. Она намочила свои прелести, присев на плавучем пирсе прямо на яхте. Волны обласкали прелести ее фигуры в сумерках.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Даже бывший парень Ольги Бузовой Дава оценил видео. «Ай-ай-ай, все в трусиках бегает девочка», «Вся мокрая», «А счастья сколько», «А кто снял эту улыбку?», «Фигурка шикарная», «Словно кадры из фильма», «Хороша», — прокомментировали пост подписчики.