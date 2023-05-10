В мокреньких трусиках: Наталья Рудова подставила сокровенное волнам, сверкнув «аппетитками» (видео)

На этот раз Рудова проводит свой отпуск в Дубае. Она не раз признавалась, что не может жить без моря и солнца. Накануне блондинка не только козырнула фигурой в мини-бикини. Она намочила свои прелести, присев на плавучем пирсе прямо на яхте. Волны обласкали прелести ее фигуры в сумерках.

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