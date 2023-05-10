Самбурская в прозрачном платье сверкнула своей «сдобой» в стрингах: будоражущий вид заставил ахнуть

На этот раз Самбурская проводит время в Турции. Она устроила себе отдых. Актриса решила покрасоваться в прозрачном платье. Под нарядом оказались только трусики. Она засветила грудь во всей красе. А также Настасья блеснула своим округлым тылом. Она примерила парик с челочкой, красуясь на камеру.

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