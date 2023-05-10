Самбурская в прозрачном платье сверкнула своей «сдобой» в стрингах: будоражущий вид заставил ахнуть

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Примечательно, что она заработала на квартиру в Москве. Артистка выступает на сцене в роскошных нарядах. Она признавалась, что мечтает о семье. При этом звезда не скрывает, что у нее много запросов к женихам.
На этот раз Самбурская проводит время в Турции. Она устроила себе отдых. Актриса решила покрасоваться в прозрачном платье. Под нарядом оказались только трусики. Она засветила грудь во всей красе. А также Настасья блеснула своим округлым тылом. Она примерила парик с челочкой, красуясь на камеру.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Настасья. Она многих огорошила откровенным нарядом. «Ого, какие формы», «Чистый соблазн», «Ох и шальная императрица», «Просто красотка», «Без лифчика так стоит грудь! Богиня», «А вид сзади не уступает», — стали писать пользователи Сети.