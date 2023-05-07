Игорь Макаров подхватил подросшую дочку Леры Кудрявцевой на руки: малышка крепко обняла папу

Лера Кудрявцева продолжает работать на телевидении. Она не только успевает следить за внешностью, но и растить дочку Марию. Крохе скоро исполнится пять лет. Во всем ей помогает молодой муж Игорь Макаров. Однако ходили слухи, что пара находится на грани развода. Но в мае блондинка слетала с наследницей в Сочи, а по возращению с девочкой провел время папа.
Макаров свозил малышку за город. Он покатал ее на пони, а также показал избушку Бабы Яги. Девочка была в розовом наряде с ярким плащом в тон. Ее волосы были убраны в два высоких хвостика. Но потом она надела вязаную шапку нейтрального цвета.
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А потом Макаров взял дочку на руки и поцеловал ее. Мария прильнула к отцу и крепкой обхватила шею. Поклонники восхитились семейной идиллией. Они редко видят дочку Кудрявцевой с папой, Поэтому многие лишь теперь заметили, что малышка похожа на отца. Другие похвалили хоккеиста, который не забывает проявлять заботу к наследнице.
Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды