Игорь Макаров подхватил подросшую дочку Леры Кудрявцевой на руки: малышка крепко обняла папу

Макаров свозил малышку за город. Он покатал ее на пони, а также показал избушку Бабы Яги. Девочка была в розовом наряде с ярким плащом в тон. Ее волосы были убраны в два высоких хвостика. Но потом она надела вязаную шапку нейтрального цвета.

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