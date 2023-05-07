Рудова в мокром мини-бикини блеснула манкими формам: вид упругих «мячиков» – это что-то

Наталья Рудова снимается в кино. Она успела предстать в разных образах. Актриса обладает эффектной внешностью. Многие восхищаются тем, как она сыграла в сериале «Татьянин день». В 39 лет блондинка продолжает следить за фигурой. Она регулярно щеголяет в откровенных нарядах и оголяется перед камерой.
На этот раз Рудова снималась в новом проекте. 6 мая она объявила, что уходит в отпуск. Актриса выложила фото, на котором покрасовалась на море. Блондинка позировала в лимонном мини-бикини. Она обнажила плоский живот и пышное декольте. Наталья в мокром купальнике шла в воде, не прикрыв прелести.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Рудова. Ее осыпали комплиментами. «Ох, блондинка на миллион», «До чего сочная», «Идеальная», «Есть же такие девушки?», «Самый умопомрачительный вид», «Фигурка всем на зависть», «Сводите с ума», — стали писать подписчики.