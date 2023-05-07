Рудова в мокром мини-бикини блеснула манкими формам: вид упругих «мячиков» – это что-то

На этот раз Рудова снималась в новом проекте. 6 мая она объявила, что уходит в отпуск. Актриса выложила фото, на котором покрасовалась на море. Блондинка позировала в лимонном мини-бикини. Она обнажила плоский живот и пышное декольте. Наталья в мокром купальнике шла в воде, не прикрыв прелести.

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