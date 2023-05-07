Маме достается: уставшая Арзамасова показала, как подросший сын играет с игрушечным трактором

На этот раз Лиза поделилась домашними кадрами. Она решила не скрывать, что порой жизнь мамы сложная. Актриса сидела на полу. Она была без макияжа. Маленький Лев в шортах и майке играл с игрушечным трактором. Он катал его по маминым рукам, а потом стал слегка стучать им по ее голове. Арзамасова вытерпела игры сына.

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