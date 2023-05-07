Маме достается: уставшая Арзамасова показала, как подросший сын играет с игрушечным трактором

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Зрители ее знают по сериалу «Папины дочки». Она также играет в театре, а иногда выступает на льду. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Они растят сына Льва, которому летом исполнится два года. Порой звезда даже берет наследника с собой на мероприятия.
На этот раз Лиза поделилась домашними кадрами. Она решила не скрывать, что порой жизнь мамы сложная. Актриса сидела на полу. Она была без макияжа. Маленький Лев в шортах и майке играл с игрушечным трактором. Он катал его по маминым рукам, а потом стал слегка стучать им по ее голове. Арзамасова вытерпела игры сына.
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Поклонники восхитились терпеливостью актрисы. Многие также заметили, что Лев подрос. Однако Лизе порекомендовали отдохнуть. без макияжа у нее был очень уставший вид. Но не так давно она с мужем ездила в ЮАР, где провела каникулы.