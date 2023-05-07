Постройневшая Нюша в нижнем белье обнажила свои «аппетитки»: горячее фото попало в Сеть

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в юном возрасте. Теперь артистка живет в Дубае, но регулярно приезжает в Москву. Хоть она и стала мамой двоих детей, певица продолжает строить карьеру. Уже несколько месяцев она занимается спортом и хвастается результатом похудения.
На этот раз Нюша предстала в гримерке. Она неожиданно покрасовалась в черном нижнем белье. Певица повернулась в пол оборота, показав плоский живот и округлые бедра. Артистка была с косичкой, которая спускалась ниже талии. Она опустила глаза, демонстрируя свои прелести на камеру. Кадр попал в Сеть.
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Фото: соцсети звезды
Многие поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Нюша получила сотни комплиментов. Но некоторые ее подвергли критике. «Классная, вернулась в форму», «Ох, как горячо», «А муж оценил?», «Годы идут, а все оголяется», «Такие фото публиковать неприлично», — стали писать в Сети.