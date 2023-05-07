Валя Карнавал в мини-бикини оголила «ложбинку греха»: волосы едва прикрыли упругие прелести

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды

Блогерша продемонстрировала свои прелести. Звезда не побоялась предстать без макияж.

Валя Карнавал строит карьеру певицы. Однако уже давно стала популярной блогершей. Ее ролики набирают миллионы просмотров. В 21 года она уже носит люксовые наряды и катается на дорогих машинах. И хоть артистка собралась замуж за Сашу Стоуна, она продолжает носить смелые наряды.

На этот раз Валя улетела на курорт. Она проводит время с друзьями на море. Блогерша то и дело красуется в бикини. А 6 мая она сообщила, что заболела. При этом юная артистка предстала в алом мини-бикини. Она засветила «ложбинку греха». Ее грудь слегка прикрыли длинные волосы. Карнавал была без макияжа, не скрыв следы усталости.

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Поклонники восхитились ее формами. Многие пожелали блогерше выздоровления. Фанаты подозревают, что отношения Вали с женихом дали трещину. Многие даже уверены, что они расстались. 

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