Валя Карнавал в мини-бикини оголила «ложбинку греха»: волосы едва прикрыли упругие прелести

На этот раз Валя улетела на курорт. Она проводит время с друзьями на море. Блогерша то и дело красуется в бикини. А 6 мая она сообщила, что заболела. При этом юная артистка предстала в алом мини-бикини. Она засветила «ложбинку греха». Ее грудь слегка прикрыли длинные волосы. Карнавал была без макияжа, не скрыв следы усталости.

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