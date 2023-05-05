«Любимое Машино занятие»: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в костюме Gucci в парке аттракционов

Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды

Телеведущая устроила для Марии насыщенный день. Звезда выложила умилительные кадры из Сочи.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она признавалась, что не планирует пока завершать карьеру. Блондинка в 51 год может похвастаться моложавы видом и стройной фигурой. При этом у нее растет четырехлетняя дочка Мария. Недавно звезда отправилась с ней отдыхать в Сочи. 

На этот раз Лера остановилась в санатории. Однако 4 мая она решила устроить для наследницы день развлечений. Они посетили дельфинарий, а потом побывали в парке развлечений. Телеведущая облачилась в спортивный костюм цвета фуксии. А ее дочка была в костюме Gucci и лимонной куртке. Многда она красовалась в модных очках.

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Малышке все было интересно. Она посетила комнаты великана, где все огромное. Также девочка смогла погладить декоративных кроликов. Больше всего ей понравилось кататься на каруселях и прыгать на батутах. Кудрявцева старалась почти во всех развлечениях тоже принимать участие и не запрещала малышке веселиться. 

Мария Макарова. Фото: соцсети звезды

«Ох и нагулялись сегодня мы. И с кроликами играли и дельфина погладили и на аттракционах и в стране Великании и главное прыгали на батутах (это любимое Машино занятие). Всем деткам - счастливого детства», – написала Кудрявцева.

Поклонники восхитились кадрами. Многие похвалили телеведущую. «Повезло Машуле с мамой», «Какая она у вас чудная девочка», «Милый и нежный ребенок. Наверное спокойная и рассудительная, глазки об этом говорят», — написали в Сети.

 

Мария Макарова. Фото: соцсети звезды

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