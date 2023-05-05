«Любимое Машино занятие»: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в костюме Gucci в парке аттракционов

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она признавалась, что не планирует пока завершать карьеру. Блондинка в 51 год может похвастаться моложавы видом и стройной фигурой. При этом у нее растет четырехлетняя дочка Мария. Недавно звезда отправилась с ней отдыхать в Сочи.
На этот раз Лера остановилась в санатории. Однако 4 мая она решила устроить для наследницы день развлечений. Они посетили дельфинарий, а потом побывали в парке развлечений. Телеведущая облачилась в спортивный костюм цвета фуксии. А ее дочка была в костюме Gucci и лимонной куртке. Многда она красовалась в модных очках.
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Малышке все было интересно. Она посетила комнаты великана, где все огромное. Также девочка смогла погладить декоративных кроликов. Больше всего ей понравилось кататься на каруселях и прыгать на батутах. Кудрявцева старалась почти во всех развлечениях тоже принимать участие и не запрещала малышке веселиться.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
«Ох и нагулялись сегодня мы. И с кроликами играли и дельфина погладили и на аттракционах и в стране Великании и главное прыгали на батутах (это любимое Машино занятие). Всем деткам - счастливого детства», – написала Кудрявцева.
Поклонники восхитились кадрами. Многие похвалили телеведущую. «Повезло Машуле с мамой», «Какая она у вас чудная девочка», «Милый и нежный ребенок. Наверное спокойная и рассудительная, глазки об этом говорят», — написали в Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды