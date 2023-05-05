«Любимое Машино занятие»: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в костюме Gucci в парке аттракционов

На этот раз Лера остановилась в санатории. Однако 4 мая она решила устроить для наследницы день развлечений. Они посетили дельфинарий, а потом побывали в парке развлечений. Телеведущая облачилась в спортивный костюм цвета фуксии. А ее дочка была в костюме Gucci и лимонной куртке. Многда она красовалась в модных очках.

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