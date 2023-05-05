Семенович распахнула халатик в постели, обнажив роскошную грудь в прозрачном лифчике: вид ошеломляет

Анна Семенович раньше была часть группы «Блестящие». Но уже много лет она строит сольную карьеру. Певица восхищает публику не только заводными песнями, но и своей фигурой. Она не раз пыталась худеть, так как обладает пышными формами, но научилась корректировать их с помощью нарядов. А в прошлом году звезда даже выпустила купальники для женщин с формами, так как
На этот раз Анна решила поделиться пикантными кадрами. Она примерила белье своего бренда. Певица предстала в постели в шелковом халатике. Она игриво засвети пышную грудь в прозрачном лифчике. Артистка не стала прикрывать «ложбинку греха». Она с улыбкой демонстрировала свои достоинства.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды
«Из шикарнейшего французского кружева. Белье не только удобное, но и сексуальное!» – заявила звезда.
Поклонники были ошеломлены. Многие осыпали Анну комплиментами. «Шикарная мадемуазель», «Анушка, ты моя любимая жаркая богиня! Все красотки в мире блекнут перед твоей красотой», «Ох, какое декольте», — стали писать подписчики.
Анна Семенович. Фото: соцсети звезды