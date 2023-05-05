Угостились пенным напитком: Миддлтон в элегантном пальто и шпильках отметилась в пабе с принцем Уильямом (фото)

Кейт Миддлтон уже много лет является часть британской королевской семьи. Она недавно отметила 12 лет брака с принцем Уильямом. Супруги растят троих детей и регулярно появляются на светских раутах. А перед коронацией Карла III у них прибавилось хлопот. 4 мая они провели инспекцию того, как город подготовлен к приезду туристов.
Сначала принц и принцесса Уэльские прокатились на метро. Они вышли на станции, которая ближе к району Сохо. От туда супруги отправились в паб «Пес и утка». Миддлтон в этот день облачилась в белое платье миди со струящейся юбкой и алое элегантное пальто. Лук дополнили белые туфли на шпильке и сумочка.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
В пабе принц Уильям самостоятельно налил пиво из крана. Супруги угостились напитками и пообщались с сотрудниками заведения.
Кэтрин рассказала, в частности, что их дети глубоко увлечены подготовкой к предстоящей коронации их деда Карла III.
«У детей сегодня празднование коронации в школе», — сообщила собравшимся Кейт Миддлтон.
Она добавила, что ее старший сын, принц Джордж, особенно взволнован перед церемонией, он уже несколько раз репетировал, поскольку ему отведена роль почетного пажа на службе в Вестминстерском аббатстве, пишет Daily Mail.
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press