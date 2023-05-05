Угостились пенным напитком: Миддлтон в элегантном пальто и шпильках отметилась в пабе с принцем Уильямом (фото)

Сначала принц и принцесса Уэльские прокатились на метро. Они вышли на станции, которая ближе к району Сохо. От туда супруги отправились в паб «Пес и утка». Миддлтон в этот день облачилась в белое платье миди со струящейся юбкой и алое элегантное пальто. Лук дополнили белые туфли на шпильке и сумочка.

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