Бузова в мини-бикини намочила свой «поплавок»: волны обласкали сокровенное — на лице услада

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Ей удалось стать богатой и знаменитой. Недавно она поселилась в своей новой квартире в Москве. Однако порой артистка так много работает, что не бывает дома. В 37 лет она мечтает о семье и детях. Недавно звезда прилетала на Кипр, где отдыхает, по слухам, с таинственным бойфрендом.
На этот раз Ольга решила провести время на пляже. Она впервые оказалась на этом острове. телеведущая в мини-бикини искупалась в море. Она не стала окунаться, а начала прыгать на волнах. Артистка намочила свои бедра. Она зажигательно танцевала, подставив свои прелести солнцу.
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Поклонники заметили, что Ольга поправилась. Многие отметили, что она выглядит еще привлекательнее. «Какие арбузы», «Как же вас всех бесит красивая пятая точка», «На лице услада», «А кто так плавает? Просто намочила трусы», «Уже не молодая девчонка, и все оголяется. Не прилично», — стали писать в Сети.