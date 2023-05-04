Лазарев показал, как научилась плавать его четырехлетняя дочка: Аня чувствует себя в воде словно русалка

На этот раз Лазарев отдыхает в Турции. Он остановился на роскошной вилле. Дети не дают певцу скучать. Он подловил сына, который пил воду из бассейна

«Козленочком станешь!» – предупредил артист Никиту.

А потом они вместе плескались в воде. Сергей научил плавать четырехлетнюю дочку. Аня в голубом купальнике за доли секунды проплыла пол бассейна.

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