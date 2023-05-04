Лазарев показал, как научилась плавать его четырехлетняя дочка: Аня чувствует себя в воде словно русалка

Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды

Певец поделился трогательными кадрами с отдыха в Турции.

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он стал известным исполнителем. В свои 40 лет артист завоевал множество наград и признание публики. Недавно он даже победил в шоу «Маска». Примечательно, что певец успевает растить двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. В мае он уехал с наследниками на море.

На этот раз Лазарев отдыхает в Турции. Он остановился на роскошной вилле. Дети не дают певцу скучать. Он подловил сына, который пил воду из бассейна

«Козленочком станешь!» – предупредил артист Никиту. 

А потом они вместе плескались в воде. Сергей научил плавать четырехлетнюю дочку. Аня в голубом купальнике за доли секунды проплыла пол бассейна.

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Аня стала взрослее. А вот Никита им напомнил отца, который был таким же непоседливым в детстве. «Классные», «Вот оно счастье», «Как вы все успеваете», «Аня прям русалка», «Они у вас чудесные», «Столько талантов», — стали писать в Сети.

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