Клава Кока в топике-хомуте обнажила упругие полушария груди на публике: устроила жаркую тряску в Аланье

Клава Кока уже больше 5 лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. Она появляется на фестивалях и премиях, а также снимается в телевизионных шоу. Даже Баста отметил, что у певицы порой очень откровенные наряды. Однако артистка не утаивает, что ищет себе жениха и всячески привлекает внимание парней.
На этот раз Клава отправилась на гастроли. Она колесит по Турции и накануне выступила в Аланье. Певица появилась на публике в тугих брюках и топике-хомуте с поясом на талии. Она устроила жаркие танцы на сцене. Кока трясла своими прелестями, засветив декольте. Звезда показала упругие полушария груди.
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Поклонники были взбудоражены тем, как выглядит певица. Многие стали писать ей комплименты. «Какая вы сочная», «Прям богиня», «А до чего туго на вас сидят эти брючки», «Умеете отрываться», «Там стало еще жарче», «Блондинка с огоньком», — стали писать в Сети.