Каролина Севастьянова в платье в горошек блеснула грудью: естественные формы без пуш-ап напоказ

На этот раз Каролина решила похвастаться новым образом. Обычно она носит смелые топы и корсеты. Но теперь гимнастка покрасовалась у зеркала в белом платье в горох с поясом. Наряд с глубоким декольте позволил ей оголить полушария груди. Севастьянова похвасталась естественной красотой без пуш-ап.

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