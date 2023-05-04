Каролина Севастьянова в платье в горошек блеснула грудью: естественные формы без пуш-ап напоказ

Каролина Севастьянова много лет занималась художественной гимнасткой. Она завершила карьеру, когда завоевала олимпийское золото. А год назад спортсменка приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Тогда многие были поражены ее красотой и гибкостью. После проекта чемпионка не перестает путешествовать.
На этот раз Каролина решила похвастаться новым образом. Обычно она носит смелые топы и корсеты. Но теперь гимнастка покрасовалась у зеркала в белом платье в горох с поясом. Наряд с глубоким декольте позволил ей оголить полушария груди. Севастьянова похвасталась естественной красотой без пуш-ап.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит 28-летняя спортсменка. Многие ее осыпали комплиментами. «Тут все идеально», «Какая куколка», «Ну не дает заснуть», «Будрожающий вид», «Ой, что за прелесть», «Какое декольте», «Вам идет все», «С такой фигуркой хоть в платье, хоть бе — хороша», — стали писать в Сети.