«Моль поела?»: Самойлова в опасном лифчике с прорезями оголила грудь на пляже, ошеломив народ

Теперь Оксана длится пляжными кадрами. Многодетная мама примерила опасный купальник. Она красовалась в стрингах и лифчике с прорезями. Жена Джигана оголила свой плоский живот, а также засветила упругую грудь. Самойлова не стала прикрывать свои точеные формы.

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Поклонники удивились тому, какой купальник выбрала звезда. Однако многие раскритиковали ее. «Да уже сняла бы эти веревочки», «Тяга к оголению. Веревочки явно ей мешают», «Уже можно и раздеться», «Моль поела?», «Трусы натянула-то», — стали писать в Сети.