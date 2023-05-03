«Моль поела?»: Самойлова в опасном лифчике с прорезями оголила грудь на пляже, ошеломив народ

Оксана Самойлова и Джиган недавно едва не развелись. Несколько месяцев рэпер находился вне своего дома. Он сначала лечился в рехабе, а потом жена запретила ему приезжать. Артист буквально вымолил прощение. Пара сразу вместе с детьми устроила традиционный отпуск. Они проводят время в Дубае.
Теперь Оксана длится пляжными кадрами. Многодетная мама примерила опасный купальник. Она красовалась в стрингах и лифчике с прорезями. Жена Джигана оголила свой плоский живот, а также засветила упругую грудь. Самойлова не стала прикрывать свои точеные формы.
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Поклонники удивились тому, какой купальник выбрала звезда. Однако многие раскритиковали ее. «Да уже сняла бы эти веревочки», «Тяга к оголению. Веревочки явно ей мешают», «Уже можно и раздеться», «Моль поела?», «Трусы натянула-то», — стали писать в Сети.
Оксана Самойлова. Фото: соцсети звезды