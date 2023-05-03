Намокшая Тодоренко в мини-бикини оголила свои «сочные» формы: поразила весь пляж в Дубае

Регина Тодоренко уже много лет строит карьеру телеведущей. Она стала известной персоной в России. В последние годы ей приходится совмещать несколько дел одновременно. Она растит сыновей: Михаила и Мира. При этом артистка снималась в «Маске» и других проектах. Но в мае звезда устроила себе отпуск.
На этот раз Тодоренко проводит время с детьми в Дубае. Там также отдыхает Наталья Подолськая с семьей. Телеведущая поделилась пляжными кадрами. Пока сыновья плескались в бассейне, она покрасовалась в цветном мини-бикини. Регина оголила свою упругую грудь и другие прелести фигуры. Она только искупалась, поэтому по телу бежали капли воды.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники отметили, что Регина выглядит счастливой. Многие удивились тому, что она снова проводит время без мужа Влада Топалова. Телеведущая много работала над тем, чтобы похудеть после родов. «Ох, вот это формы», «Несуразная такая», «Грудь торчит так сильно», «Без макияжа вообще другая», — стали писать в Сети.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды