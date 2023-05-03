Намокшая Тодоренко в мини-бикини оголила свои «сочные» формы: поразила весь пляж в Дубае

На этот раз Тодоренко проводит время с детьми в Дубае. Там также отдыхает Наталья Подолськая с семьей. Телеведущая поделилась пляжными кадрами. Пока сыновья плескались в бассейне, она покрасовалась в цветном мини-бикини. Регина оголила свою упругую грудь и другие прелести фигуры. Она только искупалась, поэтому по телу бежали капли воды.

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