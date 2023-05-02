Кудрявцева подловила свою дочку, которая устроила представление за ужином: рукой залезла в тарелку и показывала зубы

Телеведущая Лера Кудрявцева майские праздники захотела провести в Сочи. Она уехала туда с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.
Теперь Лера делится умилительными кадрами с наследницей. Четырехлетняя девочка не перестает радовать родителей. На этот раз телеведущая подловила Машу, которая устроила представление за ужином.
Девочка сидела за столом в джемпере. Она вооружилась вилкой и ножом, пытаясь есть пельмени. Кроха не могла разрезать кусочек мяса. Она стала кривляться и показывать маме зубы, когда Кудрявцева ее снимала. В итоге дочка звезды рукой помогла себе и съела кусочек мяса сразу.
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Поклонники отметили, что Мария очень артистичная. Многие отметили, что она умеет заставить улыбаться. Некоторые считают, что кроха унаследовала обаяние от своей мамы. «Как классно», «Она так это вкусно делает», «Игра глазами идеальная», «Актриса просто», — стали писать подписчики.