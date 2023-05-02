Кудрявцева подловила свою дочку, которая устроила представление за ужином: рукой залезла в тарелку и показывала зубы

Теперь Лера делится умилительными кадрами с наследницей. Четырехлетняя девочка не перестает радовать родителей. На этот раз телеведущая подловила Машу, которая устроила представление за ужином.

Девочка сидела за столом в джемпере. Она вооружилась вилкой и ножом, пытаясь есть пельмени. Кроха не могла разрезать кусочек мяса. Она стала кривляться и показывать маме зубы, когда Кудрявцева ее снимала. В итоге дочка звезды рукой помогла себе и съела кусочек мяса сразу.

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