Каролина Севастьянова в белоснежных стрингах-ниточках намочила «сдобные» бедра: будоражущий вид

Каролина Севастьянова активно строила карьеру художественной гимнастки. Много лет спортсменка участвовала в соревнованиях. Она смогла стать олимпийской чемпионкой. А теперь Каролина регулярно путешествует. Однако она не перестает следить за фигурой и носить женственные наряды.
На этот раз Севастьянова проводит отпуск на Мальдивах. Она там отметила свое 28-летие. Гимнастка не скрывает, что у нее появился новый возлюбленный. Однако она не перестает публиковать пикантные фото.
Примечательно, что на этот раз Каролина покрасовалась на побережье в белом мини-бикини. Она прилегал на мокрый песок в стрингах-ниточках. Чемпионка оголила изящные формы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну богиня», «Какая красота», «Фигурка идеальная», «Словно русалку выбросило на берег», «Ой, что за чудо», «Животик всем на зависть», «Какая вы красотка, слов нет», «Ножки длиннющие», — стали писать в Сети.