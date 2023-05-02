Каролина Севастьянова в белоснежных стрингах-ниточках намочила «сдобные» бедра: будоражущий вид

На этот раз Севастьянова проводит отпуск на Мальдивах. Она там отметила свое 28-летие. Гимнастка не скрывает, что у нее появился новый возлюбленный. Однако она не перестает публиковать пикантные фото.

Примечательно, что на этот раз Каролина покрасовалась на побережье в белом мини-бикини. Она прилегал на мокрый песок в стрингах-ниточках. Чемпионка оголила изящные формы.

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