Маленькую диву пустили на сцену: четырехлетняя дочка Кудрявцевой в пышной юбке-пачке и блузке «зажгла» на концерте

На этот раз Лера проводит время в санатории. Она делится кадрами с четырехлетней дочкой Марией. Малышка не дает маме заскучать. Вечером они появилась в ресторане, где проходил концерт для гостей.

Телеведущая засняла, как наследница уплетает салат, а потом девочка отправилась танцевать. Мария в пышной белой юбке-пачке и блузке с воротником «Клодин» стала зажигательно танцевать. Потом певица даже позвала ее на сцену.

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