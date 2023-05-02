Маленькую диву пустили на сцену: четырехлетняя дочка Кудрявцевой в пышной юбке-пачке и блузке «зажгла» на концерте

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она регулярно появляется на публике. Блондинка привыкла к постоянному вниманию к своей персоне. Она держит себя в форме и подбирает стильные образы для выходов в свет. А на этот раз майские праздники звезда решила провести с семьей в Сочи.
На этот раз Лера проводит время в санатории. Она делится кадрами с четырехлетней дочкой Марией. Малышка не дает маме заскучать. Вечером они появилась в ресторане, где проходил концерт для гостей.
Телеведущая засняла, как наследница уплетает салат, а потом девочка отправилась танцевать. Мария в пышной белой юбке-пачке и блузке с воротником «Клодин» стала зажигательно танцевать. Потом певица даже позвала ее на сцену.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Кудрявцевой. Многие отметили, что она сильно подросла. «Ну прям дива», «Какие гены», «Она покорит всех», «Мария уже артистка», «А как танцует!», «Ну сладкая», «Наряды просто вау», — стали писать в Сети.