Бузова без лифчика устроила колыхания груди на улице: «вишенки» игриво торчат под тканью

Ольга Бузова продолжает строить карьеру. Она регулярно дает концерты, а также снимается в популярных передачах. Последние недели проходили у телеведущей особенно насыщенно. Она то и дело представала в откровенных нарядах на премиях. А теперь звезда устроила отпуск, уехав в Европу.
Поклонники следят за перемещениями Ольги. Она из Барселоны прилетела в Рим. Артистка призналась, что для нее это особенное место. дважды именно там она получила предложение руки и сердца.
Вечером 1 мая телеведущая отправилась в ресторан. На улице Бузова устроила дефиле, надев водолазку в космическом стиле и мини-юбку. Она отказалась ли лифчика, засветив колыхания груди.
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Поклонники были впечатлены увиденным. Многие посчитали, что она поправилась. «Эм, простите, но выглядит пошло», «Ну что за львица», «Грудь появилась», «Без лифчика прям ту мач», «Оля, ну скромности добавь», «Ой, грудь какая игривая», «Виды будоражат», — стали писать подписчики.