Бузова без лифчика устроила колыхания груди на улице: «вишенки» игриво торчат под тканью

Поклонники следят за перемещениями Ольги. Она из Барселоны прилетела в Рим. Артистка призналась, что для нее это особенное место. дважды именно там она получила предложение руки и сердца.

Вечером 1 мая телеведущая отправилась в ресторан. На улице Бузова устроила дефиле, надев водолазку в космическом стиле и мини-юбку. Она отказалась ли лифчика, засветив колыхания груди.

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