Кудрявый ангелочек: Саша Бортич запечатлелась с подросшим сыном на отдыхе (редкие фото)

На днях Саша покинула Россию. Она улетела с двухмесячным сыном Александром. Актриса предпочла посетить Мальдивы. Именно там она проводит свой отпуск. В соцсети артистка поделилась пляжными фото. Она покрасовалась с наследников, которого показывает редко. На этот раз Бортич даже не стала скрывать его лицо.

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