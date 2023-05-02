Кудрявый ангелочек: Саша Бортич запечатлелась с подросшим сыном на отдыхе (редкие фото)

Саша Бортич уже много лет строит карьеру в кино. В ее копилке множество ярких работ, но многие поклонники ее знают по фильму «Холоп». Обычно свою личную жизнь актриса скрывает. Она состоит в браке с предпринимателем Евгением Савельевым. А в 2020 года звезда впервые стала мамой.
На днях Саша покинула Россию. Она улетела с двухмесячным сыном Александром. Актриса предпочла посетить Мальдивы. Именно там она проводит свой отпуск. В соцсети артистка поделилась пляжными фото. Она покрасовалась с наследников, которого показывает редко. На этот раз Бортич даже не стала скрывать его лицо.
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Саша Бортич с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как они похожи. Многие были сражены кудрявым блондином. «Двое из ларца, одинаковы с лица», «Такие одинаковые!», «Ваша копия растет», «Просто шикарные фото», «Мальчик чудесный», «Вот это сынок», — стали писать в Сети.