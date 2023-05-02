«Ох, кто навеселе»: Волочкова в блузке с откровенным декольте зажгла с соседями, тряся своими «аппетитками»

На этот раз Волочкова отправилась в гости к соседям. Она облачилась в джинсы клеш и облегающую блузку с откровенным декольте. балерина была без макияжа. Она пустила в пляс, когда начал петь Андрей Алексин. Артистка скинула белую шубку, начав зажигательно двигаться под музыку.

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