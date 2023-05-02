«Ох, кто навеселе»: Волочкова в блузке с откровенным декольте зажгла с соседями, тряся своими «аппетитками»

Анастасия Волочкова уже много лет выступает на сцене. Она является известной балериной в России. Не раз артистка была гостьей на разных телешоу. Она также оказывалась в центре скандалов. Не так давно многие удивлены, когда танцовщица во время интервью с Аленой Жигаловой предстала в нетрезвом состоянии.
На этот раз Волочкова отправилась в гости к соседям. Она облачилась в джинсы клеш и облегающую блузку с откровенным декольте. балерина была без макияжа. Она пустила в пляс, когда начал петь Андрей Алексин. Артистка скинула белую шубку, начав зажигательно двигаться под музыку.
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«Невероятный вечер в кругу любимых соседей и друга Андрея Алексина! Автора песни «Настя подари». Сегодня позволила себе отдохнуть после проведенного вчера грандиозного шоу в «Известия-Холл». Зажигаем! По-соседски!» – написала звезда.
Поклонники заметили, что Анастасия снова была в приподнятом настроении. «Наша тропикана-женщина Настюха и ее дикие танцы», «Очередной шедевр от балерины всея Руси. Лола забирайте телефон у Анастасии когда она идет тусить», «Ох, кто навеселе», — стали писать подписчики.